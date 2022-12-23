Beşiktaş ’ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli beklentilere bir türlü yanıt veremiyor. Kariyer zirvesine ulaştığı Tottenham’daki görkemli günlerini adeta mumla aratan İngiliz yıldız ne kadar çabalasa da kendine gelemiyor.





Şanlıurfaspor ile önceki akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında henüz 29. dakikada oyundan alınırken ıslıklanan Dele Alli büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı. 26 yaşındaki yıldız futbolunun, Dünya Kupası arasında özel çalışmalarla yeniden form tutması bekleniyordu. Ancak teknik heyetin bu yöndeki umudunu boşa çıkaran Dele Alli adeta yerinde saydı, hiçbir gelişme gösteremedi.





DEVRE ARASINA KADAR SÜRE VERİLDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş’in İngiliz oyuncudan henüz ümidini kesmediği ve bir süre daha forma şansı vermeyi planladığı öğrenildi. Dele Alli, Süper Lig ’de ilk yarı bitene kadar ortaya koyacağı performansla kendi kaderini belirleyecek. Yetenekli futbolcu performansını yükselterek, Güneş’in gözüne girmesi halinde kadroda tutulacak.

Siyah-beyazlıların aksi halde ara transfer döneminde Dele Alli ile yollarını ayırmak için formül arayacağı iddia edildi. Yıllık garanti ücreti 2,2 milyon euro olan İngiliz oyuncunun ayrılığa yanaşmaması durumunda ise Türkiye Futbol Federasyonu’na sezonun ikinci yarısı için gönderilecek A takım listesine yazılmayabileceği de ileri sürüldü.





KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Şanlıurfaspor maçında ilk 11’de şans bulurken sadece 29 dakika sahada kalabilen Dele Alli, Gaziantep FK ile pazar günü deplasmanda oynanacak kritik müsabakada büyük olasılıkla yedek soyunacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in, performansından memnun olmadığı İngiliz futbolcuya 11’de görev vermeyi düşünmediği belirlendi.

Güneş’in zorlu sınavda orta sahada Gedson Fernandes, Josef de Souza ve Salih Uçan’ı görevlendirmesi bekleniyor. Josef’in tam hazır olmaması halinde Atiba’nın 11’de yer alacağı aktarıldı. (Skorer)



