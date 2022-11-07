Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesi sonrasında Ümraniyespor’u 5-2’lik skorla geçmişti. Önceki günkü Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyonla çıkan Kara Kartal, rakibine 2-1’lik skorla kaybetti. Maç içerisinde özellikle savunmadaki koordinasyon sorunları, orta alanda sert futbola karşı reaksiyon verememe ve bitirici vuruşlarda da sorun gözlenen takımda Güneş, devreye girecek. Türkiye Kupası’nda çarşamba günü oynanacak Serik Belediye ve Süper Lig ’de pazar günü yapılacak Antalyaspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmayı planlayan Güneş, sonrasındaDünya Kupası sebebiyle lige verilecek arada düğmeye basacak. Başarılı teknik adam, yaklaşık 1 ay sürecek aranın bir bölümünde takımı kampa alıp bütün sorunların üzerinde tek tek duracak.

‘Zaaflarımız fazla’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün oynanan derbi sonrasında yaptığı açıklamada takımdaki sorunları tek tek anlatmış ve şu sözleri dile getirmişti: ”Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Eldeki oyuncularla istediklerimizi yapmak istiyoruz. Antalya ve Serik maçlarında takım zorlanabilir, genel bir zorlanma var çünkü. Bu maçta daha diri olsaydık, rakibin daha az gelmesini sağlardık. Burada eksiğimiz vardı. Bu da çalışmayı gerektiren bir konu. Bunları çalıştıracağız. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla.”

Gökmen Özcan