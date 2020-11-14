Süper Lig’de 9. hafta mücadelesinde 21 Kasım’da Başakşehir’i Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da eksik isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Hırvatistan Milli Takımı’nda yapılan konoravirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida’nın ardından listeye yeni bir isim daha eklenmesiyle Kara Kartal’da bu sorunu yaşayan mevcut kişi sayısı 8’e yükseldi. Korona pozitif olan 8 futbolcudan Vida’yla birlikte 4’ünün savunma hattında ilk 11’de forma giyen isim olması, teknik ekibi Başakşehir mücadelesi öncesinde kara kara düşündürüyor.

17’lik Serdar idmana çıktı

14 günlük karantina süreci sebebiyle bu 8 oyuncunun birçoğunun zorlu mücadeleye yetişmeme ihtimalini göz önünde bulunduran teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idmanda genç takımdan 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi’yi sahaya sürdü. Bu sezon Karagümrük’le oynanan hazırlık maçında 21 dakika süre alan genç oyuncunun Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. A Takım’la birlikte henüz resmi maçı bulunmayan Serdar’ın, olumsuz senaryonun devamında ilk 11’de bile maça çıkma durumu bulunuyor.