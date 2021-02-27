Süper Lig'de 26. haftayı maç yapmadan BAY geçen Beşiktaş lige 11 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla dönerken taraftarın büyük sürprizi ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar takımı tesislerden meşaleler yakıp tezahüratlarla uğurladı. Kafile stada ulaştığında da coşku vardı. Vodafone Park çevresinde toplanan yaklaşık bin taraftar şampiyonluk yolunda sonuna kadar güvendikleri oyunculara moral desteği verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncular yapılan bu jestten dolayı fazlasıyla mutlu oldu.

'İnşallah birlikte oluruz'

Genç teknik adam yapılan organizasyonlar nedeniyle Siyah-Beyazlılar'a minnetlerini sundu. Yalçın, "Taraftarın karşılaması bize ne iş yaptığımızı hissettirdi, hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın zamanda birlikte oluruz" dedi. Kartal'ın genç isimlerinden Ajdin Hasij de uğurlama ve karşılamayla ilgili olarak, "Taraftarları Ümraniye'de ve stadın önünde görünce şaşırdık, mutlu olduk. Hiç beklemiyorduk. Bizi çok motive ettiler" ifadelerini kullandı.