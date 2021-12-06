UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam C Grubu 6. maçında Borussia Dortmund’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’da bu mücadele öncesinde teknik ekip kadroda değişikliğe gitme kararı aldı. Ligde geçen hafta Kasımpaşa’yla oynanan karşılaşmaya; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi 11’iyle çıkan Kara Kartal’da Devler Ligi sınavı öncesi savunma ve hücum hattında değişiklik bekleniyor.

Diğer bölgelerde...

Teknik ekibin ilk olarak son haftalardaki düşüşünü Kasımpaşa maçında da sürdüren Welinton yerine stoper hattında Francisco Montero’ya şans vermesi planlanıyor. Son lig mücadelesinde sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Rıdvan Yılmaz’ın yerine ise Umut Meraş’ın geçmesi bekleniyor. Orta alan3’lüsündededeğişiklik yapmayı düşünen teknik ekip; Josef de Souza ve Can Bozdoğan’ı 11’de tutup Atiba’nın yerine ise Miralem Pjanic’i sahaya sürecek. Diğer bölgelerde ise değişiklik beklenmiyor.







