As kadrodan 4 futbolcu, geri kalanı da yedeklerden oluşan kadro, Pjanic'in sakatlanarak çıktığı 32'nci dakikaya kadar oyunun kontrolünü elinde tutsa da, bu dakikadan sonra istenen futbolu oynayamadı. Mücadele gücü yüksek görünmesine ve rakibin hatasıyla öne geçilmesine rağmen, hücum bölgesinde oynayan Gökhan Töre, Oğuzhan, Salih ve Kenan'ın özellikle kontra ataklardaki becerisi karşılaşmanın en çok sorgulanan yönü oldu. Beşiktaş bu mağlubiyetle yedeklerin ağırlıkta olduğu son üç maçın ikisinde 5 puan kaybetti ve 7 gol yedi.

SAKATLIKLARIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Sezona iyi başlayan Beşiktaş, bir anda arka arkaya gelen ve her maç bir-iki yenisi eklenen sakatlıklarla sarsılmaya ve kadro kurmakta zorlanmaya devam ediyor.

Altay karşısına 9 sakat, 1 hasta, 1 cezalı futbolcudan yoksun çıkan siyah-beyazlılar, maç içinde Pjanic ve Oğuzhan, maç bittikten sonra da Atiba'nın bu listeye eklenmesiyle 12 sakat futbolcuya ulaştı. Özellike adele ve uyluk sakatlıkların çok olması zemin, antrenman tekniği, sezon başı kamp yapılamaması, futbolcunun kendine dikkat etmemesi gibi soruları beraberinde getiriyor. Yönetim ve teknik heyet bu konuda sürekli fikir alışverişinde bulunsa da, henüz sakatlıkların sebebiyle ilgili net bir sonuca varılmış değil.

Beşiktaş, en son Slaven Bilic'in teknik direktör olduğu 2013-2014 sezonunda kadar yüksek sayıda sakat vermiş ve kadrodaki oyuncuların tamama yakını uzun süreli sakatlıklar yaşamıştı.

AJAX MAÇINDA BİRAZ DAHA GENİŞ KADRO OLACAK

Altay karşılaşması sonrası sakat futbolcularla ilgili bilgi veren teknik direktör Sergen Yalçın, 12 futbolcudan Batshuayi,Larin ve Necip'in dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Sergen Yalçın ayrıca Roiser'in de oynayacak olmasıyla, Altay maçına nazaran biraz daha geniş bir kadroya sahip olacak. Altay maçında sakatlanan Pjanic, Hollanda deplasmanında kesin olmayacak, Oğuzhan ve Atiba'nın durumu ise bugün yapılacak kontrolllerin ardından netleşecek. Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın da Şampiyonlar Ligi listesine yazılmadığı için Hollanda'ya gitmeyecek bir diğer futbolcu olacak.

DHA