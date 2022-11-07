Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, "Takımda fiziksel açıdan genel bir sorun var" açıklamasını yaparken siyah-beyazlı takım, maç öncesi Arthur Masuaku'yu, sahada ise Valentin Rosier ve Umut Meraş'ı sakatlığa kurban verdi.

Yaşanan bu olumsuzluk, gözleri Valerien İsmael dönemine çevirdi. Fransız hoca, özellikle yaz kampında takıma aşırı yükleme yapmış, idmanlardaki yüksek tempo lig devam ederken de sürmüştü.









DÜNYA KUPASI ARASI BEKLENİYOR

Oyuncular ise bu durumu, "Biz böyle bir kamp daha önce yaşamadık. Hoca pestilimizi çıkarıyor" sözleriyle dile getirmişti. Ancak yapılan bu yüklemeler takıma olumlu değil olumsuz yansıdı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın İsmael yönetiminde çıktığı maçlarda ilk 60 dakikadan sonra klasikleşen düşüşüne çözüm arasa da takımın toparlanmasının Dünya Kupası için verilecek aradan önce mümkün olmadığı açık bir şekilde görülüyor.

EN ÇOK ADALE SAKATLIĞI YAŞANDI

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisinin ardından sezon başından bu yana sakatlanan oyuncu sayısı da 14'e yükseldi. Futbolcular arasında en çok adale sakatlığı görülmesi, Kartal'ın fiziksel açıdan yetersizliğini ve yorgunluğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SAKATLIK RAPORU

Romain Saiss: Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)

N'Koudou: Uyluk gerilmesi (1 maç kaçırdı)

Ghezzal: Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı (5 maç kaçırdı)

Weghorst: Kasık sakatlığı

Emrecan Uzunhan: Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)

Welinton: Adale sakatlığı, akciğer iltihabı (3 maç kaçırdı)

Josef de Souza: Diz menisküsü (5 maç kaçırdı)

Atiba: Ayak bileğinden sakatlık (10 maç kaçırdı)

Salih Uçan: Kasık sakatlığı (1 maç kaçırdı)

Dele Alli: Uyluk gerilmesi (2 maç kaçırdı)

Nathan Redmond: Elinde kırık.

Rosier: Ayak bileğinde şiş.

Umut Meraş: Adale ağrısı

Arthur Masuaku: Diz kıkırdağında ağrı.





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