Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Salih Uçan, Valentin Rosier, Mert Günok, Ajdin Hasic, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Josef de Souza, Umut Meraş, Welinton Souza, Utku Yuvakuran ve Francisco Montero, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiler.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.