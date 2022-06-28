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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş'ta bazı futbolcular Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiler.

28 Haziran 2022, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Salih Uçan, Valentin Rosier, Mert Günok, Ajdin Hasic, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Josef de Souza, Umut Meraş, Welinton Souza, Utku Yuvakuran ve Francisco Montero, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiler.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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