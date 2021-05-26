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Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday Aurelio Buta

Valentin Rosier’in bonservisini alabilmek için Sporting Lizbon ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, alternatif isimler için de şimdiden düğmeye bastı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday Aurelio Buta

Belçika basınına göre, Kara Kartal’ın, Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Antwerp, satışından Benfica’nın da önemli bir pay alacağı ve bir sene daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için biraz daha yüksek bir ücret talep ederken iki tarafın görüşmelerinin sürdüğü bildirildi. Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan ve 5 asist yapan Buta, U16’dan U20’ye dek her yaş kategorisinde Portekiz milli takımının formasını giymişti. Benfica altyapısından yetişen Buta, 2017’den bu yana Belçika’da top koşturuyor.

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