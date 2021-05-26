Belçika basınına göre, Kara Kartal’ın, Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Antwerp, satışından Benfica’nın da önemli bir pay alacağı ve bir sene daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için biraz daha yüksek bir ücret talep ederken iki tarafın görüşmelerinin sürdüğü bildirildi. Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan ve 5 asist yapan Buta, U16’dan U20’ye dek her yaş kategorisinde Portekiz milli takımının formasını giymişti. Benfica altyapısından yetişen Buta, 2017’den bu yana Belçika’da top koşturuyor.