Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül’le kontrat uzatmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, ek olarak sağ bek hattını genç bir isimle takviye etmek istiyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’da forma giyen Kerim Alıcı’yı gözünü kestirdi. Uzun süredir Kerim’i takip eden yönetimin, önümüzdeki günlerde genç savunmacının transferini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın hafta içinde İzmir’e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’la masaya oturacağı bildirildi.

İkizi Fenerbahçe’ye gitmişti

Fenerbahçe’den Westerlo’ya kiralanan Barış Alıcı’nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1’inci Lig’de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek. Kerim’in ikizi Barış, 2018’de Berke Özer’le birlikte Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.







