Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sabah saatlerinde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Ryan Babel, uzun bir aranın ardından takımla çalıştı. İdmana, tedavisi süren Enzo Roco’nun yanı sıra Ricardo Quaresma da katılmadı.

Doğum günü kutlandı

Siyah-Beyazlılar idmanın ilk bölümünde ısınma koşuları yaptı. Bir süre top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı. Babel’in, görev verilmesi halinde Kasımpaşa’yla oynanacak lig mücadelesinde görev alması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel için dün doğum günü kutlaması yapıldı. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollandalı oyuncunun 32. yaş günü Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve Siyah- Beyazlı futbolcular yeni yaşında Babel’e mutluluklar diledi.

Eleştirilere videolu cevap

Kara Kartal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, kulüple yaptığı yeni kontrat pazarlıklarından bir sonuç alamamıştı. Yönetimden 3.5 milyon Euro’luk talepte bulunan Hollandalı kanat oyuncusu, 2.1 milyon Euro’luk öneriyi kabul etmemişti. Bu gelişme sonrasında spor yorumcularının hedefi olan Babel, önceki gün konuyla ilgili olarak bir video yayınladı. Özel hazırlanan videoda 32 yaşındaki futbolcu, televizyon karşısında hakkında yapılan olumsuz yorumları, Beşiktaş formasıyla dinliyor ve sonrasında doğum günü pastasının mumlarını söndürüyor.