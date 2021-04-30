Önceki hafta oynanan Kayserispor karşılaşmasında sarı kart gören Valentin Rosier ve Necip Uysal, Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı duruma düşmüştü. İki yıldız futbolcu, Karadeniz ekibi ile oynanan maçın ardından cezalarını tamamladı. Böylece Rosier ve Necip, yarın oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında yeniden Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Bu arada teknik heyetten edinilen bilgiye göre, iki yıldızın idmanlardaki performansıyla göz doldurduğu ve tamamıyla hazır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hem savunmada hem hücumda...

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Rosier, bu sezon 29 lig maçında 1 gol ve 4 asistlik performans sergilerken, çevikliği sayesinde hem hücumda hem de savunmada takımının önemli bir silahı olmuştu. 24 yaşındaki Fransız savunmacı, bir aksilik olmazsa Hatay karşısında ilk 11'de olacak. Takımın adeta jokeri olan ve bu sezon 25 lig maçında 1 gol, 2 asist ile katkı veren Necip Uysal'ın da Akdeniz ekibi ile oynanacak mücadelede sahne alması bekleniyor.