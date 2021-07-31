Beşiktaş ’ın Portekiz ekibi Sporting’den kadrosuna kattığı Valentin Rosier, önceki gece geç saatlerde İstanbul’a indi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkililerince çiçeklerle karşılandı. Rosier için kalabalık bir taraftar grubu da havalimanında hazır bulundu.

Oyuncu lehine tezahürat yapıp sevgi gösterilerinde bulunan taraftara Rosier üçlü çektirdi. Yıldız oyuncunun gelmesinin ardından Siyah-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Rosier’in üzerinde “Bırakmam Seni” tişörtü ile “Beşiktaş’ın çocuğu geldi” paylaşımına yer verildi. Rosier ise dün yayınladığı mesajda, “Havaalanındaki sıcak karşılamanız ve tüm mesajlarınız için teşekkür ederiz. Umarım geçen sezonki gibi harika bir sezon geçiririz!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 4.5 milyon Euro ödeyecek

Yıldız futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçirildi. Rosier’in transferin resmen açıklanması sonrasında zaman kaybetmeden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Sporting’den zorunlu satın alma opsiyonlu kiralanan Fransız sağ bek için Kartal, Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro ödeyecek.

'Paha biçilemez'

Sağlık kontrolü sonrası Rosier, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Kulüp anlaşmayı, yıldız oyuncunun "Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Bazı anlar paradan değerlidir. Burada hissettiklerim paha biçilemez. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerinin yer aldığı ve Türkçe olarak "Çok sevdik be abi" diyerek bitirdiği videoyla duyurdu.

Akşam idmanında arkadaşlarıyla bir araya gelen Rosier’in Vida ile buluşmasında ortaya bu görüntü çıktı.

Fotoğraflar: Saycan Sayım