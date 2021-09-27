Kara Kartal'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Hollanda yolculuğu öncesinde dün kulübün Youtube hesabına açıklamalarda bulundu. Son yıllardaki önemli çıkışıyla dikkat çeken başarılı futbolcu, Ajax karşısında sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Genç oyuncu, “Gruptaki 2. maçımız, önemli bir deplasmana gidiyoruz. Galip gelmek istiyoruz. İlk maçta Dortmund’a karşı iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama skor bulamadık. Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz” ifadelerini kullandı.

Deplasmana 2 gün önce gittiler

Beşiktaş kafilesi, dünkü idman sonrasında akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda’nın Amsterdam şehrine gitti. Avrupa mücadeleleri için normalde 1 gün öncesinde deplasmana giden Siyah-Beyazlılar, bu tutumunu Ajax maçı öncesinde değiştirdi ve 2 gün önce Hollanda’nın yolunu tuttu. Kartal, bugün 19.30’da maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi 19.00’da düzenleyeceği basın toplantısında Ajax maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.