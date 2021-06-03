Kara Kartal’da son 2 sezonda önemli bir çıkışa imza atan Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım’ın EURO2020 kadrosunda yer almıştı. 20 yaşındaki sol bek de Ersin Destanoğlu gibi Avrupa kulüplerinin takibinde... Yönetimin, yetenekli futbolcu için aceleci olmadığı ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nda sergileyeceği performansa göre bir yol haritası belirleyeceği bildirildi. Şu anda Avrupa’nın vitrini olarak dikkat çeken şampiyonada başarılı ismin büyük bir çıkış yapması halinde Siyah- Beyazlılar’ın kapıyı 10 milyon Euro’dan açması bekleniyor.

Süleyman Hatısaru