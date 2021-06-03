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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz için hedef büyük!

Beşiktaş'ın genç yıldıız Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin takibinde... Ancak siyah beyazlılar, EURO2020 performansına göre genç futbolcunun yol haritasını çizecek.

03 Haziran 2021, Perşembe 09:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz için hedef büyük!

Kara Kartal’da son 2 sezonda önemli bir çıkışa imza atan Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım’ın EURO2020 kadrosunda yer almıştı. 20 yaşındaki sol bek de Ersin Destanoğlu gibi Avrupa kulüplerinin takibinde... Yönetimin, yetenekli futbolcu için aceleci olmadığı ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nda sergileyeceği performansa göre bir yol haritası belirleyeceği bildirildi. Şu anda Avrupa’nın vitrini olarak dikkat çeken şampiyonada başarılı ismin büyük bir çıkış yapması halinde Siyah- Beyazlılar’ın kapıyı 10 milyon Euro’dan açması bekleniyor.

Süleyman Hatısaru

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