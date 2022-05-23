Beşiktaş forması altında sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz için geçtiğimiz ay iki kulüp teklifini sunmuştu. İtalyan ekibi Torino ardından da Alman temsilcisi Frankfurt transferi için resmi teklifini Beşiktaş’a iletmişti. Torino 4 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonus içeren öneri sunarken, Frankfurt’un masadaki teklifi 3.5 milyon Euro’yu bulmuştu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise iki teklifi de yetersiz bularak revize edilmesini istemişti. Torino ve Frankfurt’a bu karar iletildi ancak geçen süre zarfında iki kulüp de tekliflerini yenilemedi.