Süper Lig ’de geçen hafta oynanan Antalyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Rıdvan Yılmaz, oyunun ilk yarısında önce Necip Uysal’ın ardından Mehmet Topal’ın sakatlanmasının ardından maça dahil olmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında sık sık ileri bölgeye çıkıp gol arayan 20 yaşındaki sol bek, takımını ateşleyen sayıyı kaydetmişti. Genç yıldızın golü sonrasında Kartal, Batshuayi ve Ghezzal’ın da sayılarıyla 2-0’dan maçı çevirip 3-2’lik skorla galibiyeti elde etmişti.

‘Sanki 5 dakika oynamadık!’

Bu mücadeledeki başarısının ardından dün akşamki Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan genç futbolcu, takımının dün akşam 52. dakikadaki golünü kaydetti. Ancak bu kez Rıdvan’ın bu sayısı, Kara Kartal’a 3 puan için yeterli olmadı. Mücadele, 3-3 sona erdi. Karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Rıdvan, “Kenarda 5 dakika uzatıldığını gördüm, sanki 5 dakika oynamadık gibi” ifadelerini kullandı.