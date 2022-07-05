Kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelen Beşiktaş , ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kafilenin kamp yaptığı otelin hemen yanında bulunan sahada yapılan idman, bir saate yakın sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman tempolu geçti. Isınma ve streching çalışmalarıyla başlayan idman, futbolcuların kenetlenerek ekip oluşturduğu ve top kapmaya odaklandıkları oyunla devam etti.

İkinci bölümde yapılan iki takım halinde top kapma çalışmasının ardından antrenman, geniş alanda pas idmanı ile sona erdi. Kasık ağrısından dolayı iğne yapılan Rıdvan Yılmaz antrenmana katılmadı.

Siyah Beyazlılar, Bad Haring'deki hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.