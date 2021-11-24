Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve 4 maçta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi Ajax'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk arka adalesindeki ağrı sebebiyle tedbir amaçlı olarak Ajax maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki kritik Ajax mücadelesinde en önemli eksiklerinden biri de Josef de Souza olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.



