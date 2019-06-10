Ricardo Quaresma, kulüple alacaklarının tahsili konusunda anlaşamamış ve Beşiktaş’la yola devam etme kararı almıştı. Sezonu 34 maçta 4 gol ve 14 asistle tamamlayan Portekizli futbolcudan, yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın kendisiyle çalışmak istemediğinin konuşulduğu dönemde flaş bir hamle geldi. Kara Kartal’la 1 yıllık daha kontratı bulunan 35 yaşındaki kanat oyuncusunun, tatilde kulüp personelini arayıp yeni sezon öncesindeki kamp programını sorduğu bildirildi. Ailesiyle Portekiz’de tatilini sürdüren başarılı futbolcunun, kamp dönemine birkaç gün kala İstanbul’a gelip bireysel olarak çalışacağı belirtildi.

Takım Temmuz’da toplanıyor

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarından katılma hakkı kazanan Siyah-Beyazlılar, yeni dönem hazırlıklarına Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak. Önümüzdeki ayın başında yeni teknik direktör Abdullah Avcı’yla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirecek olan Beşiktaş’ın bu kampında Ricardo Quaresma’nın da yer alması...

Orhan Yıldırım