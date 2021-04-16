Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan öz eleştiri: 3 puanı hak etmedik
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, 2-2 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 3 puanı hak etmediklerini vurgulayan Ghezzal, ''Kötü oynadık ve 3 puanı hak etmediğimiz bir performanstı. Şampiyon olmak için oynuyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz.''
Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibin yıldız orta sahası Rachid Ghezzal, 90 dakikanın ardından ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
3 puanı hak edecek bir oyun oynamadıklarını vurgulayan Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:
''Evimizde iki önemli puan kaybettik, 3 puanı hak etmediğimiz bir performans sergiledik. Hedefimize odaklanmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğa başından beri inandık ve hala bu duyguya sahibiz. Kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz.''