Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibin yıldız orta sahası Rachid Ghezzal, 90 dakikanın ardından ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

3 puanı hak edecek bir oyun oynamadıklarını vurgulayan Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:

''Evimizde iki önemli puan kaybettik, 3 puanı hak etmediğimiz bir performans sergiledik. Hedefimize odaklanmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğa başından beri inandık ve hala bu duyguya sahibiz. Kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz.''

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