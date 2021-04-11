Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den 1 yıllığına kiraladığı Rachid Ghezzal, fark yaratmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Kara Kartal’a güç katan Cezayirli hücumcu, Erzurumspor maçında muhteşem bir gole imza attı, Oğuzhan Özyakup'a yaptığı asistle tarihe geçti. Bu sezonki 14. asistini yapan yıldız oyuncu, Ricardo Quaresma'yı geride bırakarak son 10 yılda Beşiktaş formasıyla bir sezonda en çok asist yapan oyuncu oldu.

Ghezzal, Lyon’da 2015-16 sezonunda 10 gol ve 10 asistle yaptığı 20 sayılık kariyer rekorunu geçmeyi hedefliyor.

Kariyer rekoruna koşuyor

Süper Lig'in asist kralı olan Ghezzal, 3 de gol atmayı başardı. Şu ana kadar 16 gole direkt katkıda bulunan Cezayirli, kariyer rekorunu da kırmaya yaklaştı. Lyon formasıyla 2015-16 sezonunda 38 karşılaşmaya çıkıp 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyip 20 sayıya yaptığı katkıyla kariyer rekoru kıran Ghezzal, Kara Kartal’da kalan 9 maçta bu sayıyı geçmeyi hedefliyor.

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