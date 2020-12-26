Son üç sezonu; Monaco, Leicester City ve Fiorentina’da geçiren Cezayirli futbolcu, bu üç takımda çıktığı 64 lig maçında sadece 4 asist yapabildi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ta oynadığı 9 karşılaşmada 5 asist yapmayı başardı.

Siyah-Beyazlılar’da zirve hesapları...

Ankaragücü zaferi sonrasında 2020’nin son maçında Sivasspor’u ağırlayacak olan Kartal, zirve yarışındaki rakiplerinin zorlu karşılaşmalara çıkacağı bu haftada hata yapmak istemiyor. Lider Alanya, ligin flaş ekibi Gaziantep’e konuk olacak. 2. sıradaki Galatasaray da Trabzon deplasmanında ter dökecek. Beşiktaş’ın 1 sıra üzerinde bulunan Fenerbahçe ise haftayı bay geçecek. Geçtiğimiz hafta zirvedeki rakiplerinin aldığı mağlubiyetler sonrasında Erzurum’u mağlup ederek fırsatı tepmeyen Beşiktaş, bu hafta 2 puan geride bulunduğu zirveye yerleşmek istiyor.