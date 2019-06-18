Bir sezonda 2,5 milyon euroyu cebine koyan Portekizli oyuncu 6. kez ihtarname yolladı. Takımın en değerli isimlerinden Hırvat stoperin yanı sıra ligin ikinci yarısında hiç şans bulayan Muhayer de alacaklarının ödenmesi için kulübe uyarı yaptı. Kartal kısa süre içinde paralarını ödeyemezse üç oyuncu da serbest kalma hakkı kazanacak.

Türk futbolunu adeta sarıp sarmalayan ekonomik sıkıntılar tüm kulüpleri etkiliyor. Son iki sezonu kupasız kapatan Beşiktaş’ta da ciddi bir finansal kriz yaşanıyor.

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’yı getiren ve yeni sezona yeni umutlarla girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda üç futbolcunun alacakları için kulübe ihtarmane gönderdiği ortaya çıktı. Milliyet bu oyuncuların Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Muhayer Oktay olduğu bilgisine ulaştı.

İhtar üstüne ihtar

Quaresma’nın 6. kez kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Devre arası ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken takımda kalan Portekizli yıldız geçen sezon 2 milyon 100 bin euro garanti ücret kazandı. Puan başına 4 bin euroyu cebine koyan Q7 toplamda 2 milyon 500 bin euro almaya hak kazandı. 35 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon takımda kalması halinde 1 milyon 750 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına yine 4 bin euro kazanacak.

2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Domagoj Vida da kulübe ihtarname gönderdi. Başarılı bir sezon geçiren ve takımın en değerli oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki Hırvat stoperin biriken alacaklarını tahsil etmek için harekete geçtiği ifade edildi.

Öncelik Vida’nın

Kartal’a devre arası Düsselford 2’den gelen ancak hiçbir maçta şans bulamayan Muhayer Oktay’ın da kulübe ihtar gönderdiği ortaya çıktı. 20 yaşındaki gurbetçi oyuncunun yasal süre içinde alacaklarının ödenmesi için kulübe başvurduğu aktarıldı.

Beşiktaş Yönetimi’nin; Quaresma, Vida ve Muhayer’in alacaklarını ödemek için para arayışında olduğu belirtildi. Siyah-beyazlılar gereken ödemeleri yapamazsa üç futbolcu da serbest kalma hakkı kazanacak. Siyah-beyazlıların ilk etapta piyasa değeri 10 milyon euro olan Vida ile ilgili sıkıntıyı çözmenin yollarını aradıkları vurgulandı.

(Milliyet)