Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad’da top koşturan 29 yaşındaki Aleksandar Prijovic’le prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, harcama limiti konusunda TFF Tahkim Kurulu’ndan olumlu cevap gelmesi halinde Avrupa’ya dönmek isteyen yetenekli oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacağı bildirildi.

Devre arası transfer çalışmalarında şu ana kadar somut adım atamayan ve takım harcama limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu’na yaptığı başvurudan olumlu sonuç bekleyen Beşiktaş tüm ihtimalleri göz önünde bulunduruyor. Şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadroyu mutlaka takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar boş durmuyor.

Takımdaki forvet eksikliği nedeniyle bu konuda önemli bir hamle yapıldı. Şu anda Suudi Arabistan’da Al-İttihad takımında oynayan Sırp forvet Aleksandar Prijovic ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Avrupa’ya geri dönmek isteyen 29 yaşındaki golcüyle görüşmeler yaptığı ve sözlü bir anlaşma sağladığı belirtildi. Sırbistan Milli Takımı’nda da zaman zaman görev alan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş’a gelmeye istekli olduğu ifade edildi.

Ancak geçen yıl 10 milyon euro bonservis karşılığında gittiği Al-İttihad kulübüyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Prijovic için önceliğin kiralık anlaşma olduğu dile getirildi. Satın alma opsiyonun yer alacağı anlaşmanın süresinin de 1.5 yıl olacağı vurgulandı.

Ancak şu anda TFF’nin açıkladığı takım harcama limitleri konusunda çalışmalar yapan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı da bu konuda sürekli bilgilendiren yönetim, ilk olarak maddi konuları çözmek istiyor. Devre arası transfer dönemi bitene kadar harcama limitleri konusunda bir mesafe kat edilirse Aleksandar Prijovic’in hızlı bir şekilde takıma kazandırılması planlanıyor. (Skorer)