Beşiktaş , Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda bir kadro değişimi yaşamaya hazırlanırken eldeki isimlerle ilgili de gelişmeler ortaya çıktı. Devre arasında transfer yapmaya hazırlanan siyah beyazlılarda takımdaki bazı futbolcular için yeni kararlar alındı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 yıldız için sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...

Antalya kampı bugün başlıyor

Beşiktaş, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig ’e verilen arayı en iyi şekilde kullanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, İstanbul’daki 2 hazırlık maçlı programın ardından bugün Antalya’ya gidiyor.

Takım, saat 12.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla kamp için Antalya’ya hareket edecek. Kamp, 16 Aralık’a kadar devam edecek.

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Cenk'in hedefi vazgeçilmez olmak!

Beşiktaş’ta Valerien Ismael’le yolların ayrılması ve Şenol Güneş’in göreve gelmesi sonrasında Cenk Tosun, ilk 11’e geçiş yapmıştı. Kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk, Antalya kampını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Başarılı oyuncu, yoğun idman temposuna ek olarak bireysel olarak gerçekleştireceği çalışmalarla Şenol Güneş’in vazgeçilmez ismi olmayı planlıyor.

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Jackson Muleka adım atacak

Kara Kartal’da yaşanan hoca değişiminin ardından sağ kanattan forvet hattına geçiş yapan Jackson Muleka, Antalya kampında en önemli sorununu geride bırakmayı amaçlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, ‘İçine kapanık. Onu açmamız lazım’ dediği Demokratik Kongolu futbolcu, bu konuda teknik ekipten destek alıyor. Muleka’nın, tercümanlar aracılığıyla Antalya kampında Güneş’le sürekli diyalog içinde olacağı ve sorun olarak görülen bu iletişim problemini aşacağı öğrenildi.





Kale için karar verildi

Siyah-Beyazlılar’da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında kalede değişim yaşanmıştı. Ersin Destanoğlu kulübeye geçmiş, kaleyi ise Mert Günok devralmıştı. Kara Kartal’da bir diğer merakla beklenen yedek kaleci kararı da verildi. Güneş’in, sezon başında lisansı çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve genç eldiven Emre Bilgin arasında seçimini Emre’den yana kullandığı belirtildi. Ara transfer döneminde Utku Yuvakuran’la yollar ayrılacak.





6 ay sonra teknik ekipte!

Kanada formasıyla Dünya Kupası’nda 39 yaşında boy gösteren Atiba Hutchinson, ülkesiyle grup aşamalarında elenmişti. En büyük hayalini gerçekleştirmesi sonrasında Kara Kartal’a dönecek olan deneyimli ön libero, sezon sonuna kadar takımda alternatif oyuncu olarak görev yapacak.

Deneyimli futbolcu, Mayıs ayı itibariyle ligin sona ermesinin ardından kariyerine Şenol Güneş’in ekibinde yardımcı hoca olarak devam edecek.

Saiss için bonservis belirlendi!

Fas Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda oldukça başarılı bir görüntü sergileyen 32 yaşındaki stoper için kulüpler şimdiden harekete geçti. Menajerler aracılığıyla kapısı çalınmaya başlanan Beşiktaş Yönetimi, Saiss’in bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi.

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Geçen sezon İngiliz ekibi Wolverhampton’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş’a transfer edilen Romain Saiss, Fas milli takımıyla Dünya Kupası’nda başarılı bir görüntü ortaya koyuyor. Ülkesinin son 16 bileti almasında önemli rol oynayan başarılı stoper için menajerler şimdiden harekete geçti! Ara transfer dönemine kısa bir süre olmasını göz önünde bulunduran kulüpler, temsilciler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalmaya başladı. İlk etapta teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrasında Saiss’i satmama planı yapan Beşiktaş, tek şartla bu düşüncesini değiştirebilir: 7 milyon Euro!





İstanbul’da çok mutlu

Siyah-Beyazlı idarecilerin, bedelsiz olarak kadrosuna kattıkları Saiss’e, 7 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde Saiss’i elden çıkarabilir. Bu rakamın altında gelecek bir öneriyi değerlendirmeden reddetme kararı alan Beşiktaş Yönetimi’nin, oyuncunun hem başarılı performansından hem de liderliğinden yararlanmaya devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Başta Premier Lig olmak üzere İspanya’dan da kulüplerin radarında bulunan Saiss’in de kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı ancak kulüplerin anlaşması halinde tekrar Avrupa’nın yolunu tutabileceği belirtildi.

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Savunma hattında sürpriz plan!

Teknik direktör Şenol Güneş, milli ara sonrası savunma hattında nasıl bir ikili kuracağını düşünüyor. Deneyimli teknik adam, bek konusunda çok fazla ihtimal planlıyor. Ancak stoper noktasında Güneş’in tercihi büyük oranda netleşmiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, Romain Saiss’in yanında Welinton’u oynatmayı düşünüyor. Şenol Güneş, Brezilyalı stoperi ocak ayına kadar Saiss’le yakalacağı uyum Beşiktaş’taki kaderi için belirleyeci olacak.

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