Süper Lig’de aranın ardından ilk maçına Vodafone Park’ta Antalyaspor’u konuk ederek başlayan Beşiktaş, dün akşam evinde hayal kırıklığı yaşadı. Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, kalan 8 haftada hedefini, tüm maçları kazanarak toplamda 24 puan üzerine kurmuştu. Bunu başararak, zor da olsa şampiyonluk ya da Devler Ligi’ne katılım şansını amaçlayan Siyah- Beyazlılar’ın planı, daha ilk maçtan suya düştü. Özellikle ilk yarıda Antalya karşısında çok etkisiz bir futbol ortaya koyan ve bu bölüme tek bir isabetli şut atamadan tamamlayan Kara Kartal, ikinci yarıda çok daha istekliydi.

4 maç sonra yenildi

Sergen hocanın yaptığı değişiklikler sonuç verse de, bu çaba sonucu değiştirmeye yetmedi. Böylece üstündeki rakiplerine önce yetişmek sonra da onları geçmek isteyen Beşiktaş, dün akşam yaşadığı kayıpla, 56 puana sahip lider Trabzonspor ve aynı puandaki takipçisi Başakşehir’in 12 puan gerisine düştü. Hem şampiyonluk hayalleri hem de Devler Ligi hedefleri, bir hayli zora girdi. Ayrıca bundan önce ligde son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kartal’un bu olumlu serisi de bu yenilgiyle sona erdi.



