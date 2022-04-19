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Beşiktaş'ta Pjanic'in gözü ilk 11'de

Sakatlığını atlattıktan sonra fazla süre alamayan Miralem Pjanic, kalan maçlarda ilk 11'de forma şansı bulmak istiyor.

19 Nisan 2022, Salı 07:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Pjanic'in gözü ilk 11'de

Sezon başında büyük umutlarla Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic, beklentilerin altında kalmıştı. Lig bitiminde Katalan devine geri gönderilecek olan Pjanic, kalan haftalarda daha fazla süre almak istiyor. Önceki gün sonradan dahil olduğu Giresunspor maçının ardından, “5 haftalık bir sakatlık sürecim oldu. Ama döndüm, hazırım. Önümüzdeki maçlarda ilk 11’de başlarsam etkili olabileceğimi düşünüyorum” diyen yıldız ismin, Valerien Ismael’le özel olarak konuşup bu talebini yinelediği bildirildi.

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