Sezon başında büyük umutlarla Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic, beklentilerin altında kalmıştı. Lig bitiminde Katalan devine geri gönderilecek olan Pjanic, kalan haftalarda daha fazla süre almak istiyor. Önceki gün sonradan dahil olduğu Giresunspor maçının ardından, “5 haftalık bir sakatlık sürecim oldu. Ama döndüm, hazırım. Önümüzdeki maçlarda ilk 11’de başlarsam etkili olabileceğimi düşünüyorum” diyen yıldız ismin, Valerien Ismael’le özel olarak konuşup bu talebini yinelediği bildirildi.