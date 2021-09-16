UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında dün akşam Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibine 2-1’lik skorla mağlup oldu. Transfer döneminin son gününde Katalan devi Barcelona’dan transfer edilen Miralem Pjanic, Süper Lig ’deki Yeni Malatya mücadelesinin ardından ikinci karşılaşmasına dün akşam Dortmund maçıyla çıktı. Dev mücadeleye ilk 11’de başlayan Bosna- Hersekli süperstar, oyuna hırslı bir görüntüyle başladı. Müsabakada başlama düdüğünün çalması sonrasında ilk 15 dakikalık bölümde Dortmund’u kendi sahasına hapseden Kara Kartal’da Pjanic’in etkili görüntüsü dikkat çekti.

Cumartesi günü Antalya...

Takımın hücum hattında oldukça etkili olan Pjanic, özellikle Borussia Dortmundlu savunmacıların arkasına gönderdiği birçok topta tehlike yaratmayı başardı. Yeni Malatya karşılaşmasında yaptığı asistle büyük beğeni kazanan Pjanic, dün akşam da skora etki etti. Tecrübeli oyuncu, Montero’nun uzatma dakikalarında attığı golün asistini yapan isim oldu. Başarılı oyuncu, şovuna cumartesi günkü Antalyaspor maçıyla devam etmeye çalışacak.