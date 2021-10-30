Beşiktaş ’ın Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal da kadroya dahil edilirken sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges- Kevin N’Koudou kamp kadrosunda yer almadı. Teknik ekip, Fabric N’Sakala ve Serdar Saatçı’yı da listeye dahil etmedi. Beşiktaş teknik ekibinin, 3 Kasım’da Sporting’le oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini düşünerek adale ağrıları bulunan Josef ve Pjanic’i özellikle dinlendirme kararı aldığı bildirildi. Tedavisi süren iki oyuncunun, Portekiz’de oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takım kampa girdi

Dün öğleden sonra yapılan idmanın ardından özel uçakla Hatay’a giden Siyah-Beyazlılar kampa girdi. Beşiktaş’ın Hatayspor kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.