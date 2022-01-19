Kara Kartal’ın dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, dün akşamki Karagümrük karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Sahada kaldığı 89 dakikada hırslı bir görüntü sergileyen Pjanic, takımının hücum organizasyonlarını başarılı bir şekilde yönetti ancak skora etki edemedi. Pjanic, 89’da yerini Salih Uçan’a bıraktı. Tecrübeli futbolcu, oyundan alınmasının ardından karşılaşmanın uzatma dakikalarını kulübede büyük bir heyecanla izledi. Oyunun 1-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle bitmesi sonrası mutlu görüntüler sergiledi.