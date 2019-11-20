Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ön planda
Fransa temsilcisi Guingamp’tan Beşiktaş’a kazandırılan Pedro Rebocho, Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede adapte oldu. Başarılı defans oyuncusu, dün yapılan takım çalışmasında ön plana çıkan isimler arasında yer aldı.
Sezon başında Fransa temsilcisi Guingamp’tan Beşiktaş’a kazandırılan Pedro Rebocho, Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede adapte olmuştu. Portekizli sol bek, Kara Kartal’da bu sezon 8 mücadelede forma giymişti. Konyaspor’la cumartesi günü oynanacak maç öncesinde dün yapılan takım çalışmasında ön plana çıkan isimler arasında tecrübeli oyuncu da vardı.
Özellikle ikili mücadelelerde rakiplerine geçit vermeyen Rebocho, bir pozisyonda Orkan Çınar’a zor anlar yaşattı.
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