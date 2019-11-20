Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ön planda

Fransa temsilcisi Guingamp’tan Beşiktaş’a kazandırılan Pedro Rebocho, Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede adapte oldu. Başarılı defans oyuncusu, dün yapılan takım çalışmasında ön plana çıkan isimler arasında yer aldı.

20 Kasım 2019, Çarşamba 06:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ön planda

Sezon başında Fransa temsilcisi Guingamp’tan Beşiktaş’a kazandırılan Pedro Rebocho, Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede adapte olmuştu. Portekizli sol bek, Kara Kartal’da bu sezon 8 mücadelede forma giymişti. Konyaspor’la cumartesi günü oynanacak maç öncesinde dün yapılan takım çalışmasında ön plana çıkan isimler arasında tecrübeli oyuncu da vardı.

Özellikle ikili mücadelelerde rakiplerine geçit vermeyen Rebocho, bir pozisyonda Orkan Çınar’a zor anlar yaşattı.

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