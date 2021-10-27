Kara Kartal’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, önceki akşam yaptığı dubleyle Beşiktaş ’a Vodafone Park’ta zaferi getiren isim olmayı başarmıştı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezondaki form grafiğini yakaladığını göstererek teknik ekibe güven verdi. Maç sonunda, “Larin statik santrfor değil. Fizik gücüne sahip olduğu için golleri atıyor. Larin, fizik gücü iyiyse ve hazırsa her maçta gol atma ihtimali var. Hem hızlı, hem fizik gücü yüksek. Kenar oyuncusunda istediğin her şey var. Yeter ki fizik olarak hazır olsun” diyerek oyuncusunu tebrik eden teknik direktör Sergen Yalçın, ilerleyen maçlarda da futbolcusundan aynı performansı istiyor. Yeni sözleşme görüşmeleri süren deneyimli yıldızın, bu konuya da en yakın zamanda nokta koyması bekleniyor.