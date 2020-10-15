Siyah-Beyazlılar’da uzun süredir kadro dışı konumunda bulunan; İsimat Mirin ve Douglas’ın, transfer döneminde birçok teklif gelmesine rağmen Beşiktaş’ta kalmayı tercih ettikleri ortaya çıktı. Mirin’e Hatayspor’un, Douglas’a da B.B.Erzurumspor ve Sivasspor’un resmen talip olmasının ardından, takımdan ayrılmaları konusunda herhangi bir talepte bulunulmayacağını oyunculara menacerler aracılığıyla ileten yönetimin, negatif sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi. Kulüpten 1’er milyon Euro alan futbolculara talip takımlardan bu miktarın 3’te 1’i oranında maaş teklif edilse de Siyah-Beyazlılar’ın paranın kalan kısmını ödemeyi önermesinin bile oyuncular tarafından kabul görmediği belirtildi. Kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mirin ve Douglas’ın, kontratlarına güvenerek takımdan ayrı çalışıp maça çıkmadan İstanbul’daki yaşamlarına devam etme kararı aldığı bildirildi.

Lens’e 350 bin Euro önerdiler

Takımda en son kadro dışı bırakılan 2.2 milyon Euro maaşlı Jeremain Lens’e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin Euro olduğu kaydedildi. Devre arasında Hollanda Ligi ekibi Feyenoord’un 300 bin Euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menaceri aracılığıyla ülkesi ve Belçika’dan son olarak 350 bin Euro’luk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun da Kara Kartal’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gökmen Özcan