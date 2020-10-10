Transfer döneminin ardından orta saha hattında oldukça alternatifli bir ekip olan Beşiktaş'ta rekabet tavan yaptı. Dünkü takım çalışmasında takımın 2 ön liberosu Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, sık sık karşı karşıya gelip kıyasıya rekabet etti. Oyunculardaki hırslı görüntü, teknik ekibi mutlu etti.

Yağmur altında çift kale

Beşiktaş 26 Ekim’de oynayacağı Denizli maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabahki çalışmayı Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetici Emre Kocadağ da izledi. Akşam ise yağmur altında çalıştı Siyah-Beyazlılar.

Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Pas, dar alanda top kapma çalışması yapıldı, çift kale maç oynandı.