Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Gazişehir maçında orta sahada oynatmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup'un sakatlığını atlatamamasının ardından Dorukhan Toköz'ün de milli takımda sakatlanması planları bozdu. Göztepe maçından beri takımdan ayrı olan Oğuzhan, milli arada da istenilen seviyeye gelemedi. Dorukhan da adale sakatlığı ile dönünce Avcı yeni arayışlara yöneldi.

AVCI'NIN İLK TERCİHİ ATİBA

Dün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan'ın durumu bugün yapılacak son testlerin ardından belli olacak. Şayet Dorukhan'dan istenilen geri dönüş alınamazsa Avcı'nın önünde iki aday var. Bu isimlerden ilki sakatlıktan yeni çıkan ve hafta başından beri idmanlarda yer alan Atiba. Kamp döneminin yıldızı parlayan gençlerinden Erdem Seçgin de bir başka alternatif....

(Sabah)