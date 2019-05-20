Siyah-beyazlılar ilk olarak teknik direktör sorununu çözecek, ardından kadrodaki operasyon için düğmeye basılacak. Adriano, Quaresma, Lens, Pektemek, Larin ve Roco gibi isimleri gönderecek olan yönetim, genç yetenekleri kadroya katacak.

Trabzonspor’a deplasmanda mağlup olarak ikincilik iddiasını tamamen kaybederken, üçüncülüğü de riske eden Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları için düğmeye basıldı. Başkan Fikret Orman liderliğinde önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısının ardından siyah-beyazlı kulüpte 2. FEDA dönemi başlayacak.

Şampiyonlar Ligi hayalini 2020-2021 sezonuna ertelemek zorunda kalan yönetim kurulu, küllerinden yeniden doğacak bir takım için kolları sıvadı. Medipol Başakşehir’in durumunu bekleyecek olan siyah-beyazlılar, teknik direktörlük konusunda ilk olarak Abdullah Avcı ile görüşecek. Bu görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda Sergen Yalçın, Guti Hernandez ve Tayfun Korkut gibi isimlerle temas kurmayı planlayan yönetim son olarak Mircea Lucescu ile masaya oturacak.

Yeni sezon planı

Teknik direktör sorununu kısa süre içinde çözdükten sonra kamp ve yeni sezon kadro planlaması yapacak olan siyah-beyazlılar daha önce el sıkıştığı genç oyuncuları kadroya katacak. Adriano, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin ve Enzo Roco gibi isimlerle yolları ayırmanın hesaplarını yapan yönetim daha düşük maliyetli yerli ve yabancı isimleri kadroya dahil edecek. Yönetim transfer sürecinde bonservis bedeli ödememek için maksimum çaba da harcayacak.

Son iki senede idari ve teknik hatalar nedeniyle şampiyonlukları kaçıran siyah-beyazlılar bu konuda yeni bir yapılanmaya da gidecek. Kulüp içindeki ayrılıklar nedeniyle hedefe giderken bir türlü kenetlenemeyen yönetim öncelikle camia içerisinde iç barışı sağlamaya yönelik adımlar atacak.

(Milliyet)