Kara Kartal’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda etmesi ve Türkiye Kupası’nda da olmaması sebebiyle yola sadece Spor Toto Süper Lig’de devam etmesi, kulübün dengelerini bozdu. Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar’ı mali sorunlardan kurtarmak için çalışma başlatan Başkan Fikret Orman, acil eylem planı için düğmeye bastı.

Geçen sezon 93 milyon Euro olan futbol şubesi giderlerini yeni dönemde 65 milyon Euro’ya düşüren Orman’ın, kulübün gelirinin 50 milyon Euro civarında olması sebebiyle giderleri 40 milyon Euro’ya çekmeyi planladığı bildirildi.

Bonservisten 30 milyon Euro!

Fikret Orman’ın bu doğrultuda Ricardo Quaresma’nın ardından 5 futbolcunun da gönderilmesine daha onay verdiği öğrenildi. Başkan’ın, 2.3 milyon Euro’luk maaşı bulunan Gary Medel ve kulüpten 3 milyon Euro kazanan Domagoj Vida’yı gönderilecek ilk 2 isim olarak belirlediği kaydedildi.

Orman’ın ek olarak; 2.5 milyon Euro kazanan Tolgay Arslan, 2.2 milyon Euro maaşı bulunan Jeremain Lens ve 1.7 milyon Euro ödenen Gökhan Töre’nin ayrılmasına olumlu yanıt verdiği belirtildi. Yönetimin, hem kulübün maaş bütçesini düşürüp hem de 5 isimden toplamda 30 milyon Euro’luk bonservis geliri elde etmeyi beklediği konuşuluyor.

Orhan Yıldırım