Süper Lig ’in 22. haftasında deplasmanda önceki akşam Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenen Beşiktaş , teknik direktör Önder Karaveli ile kazanmayı sürdürüyor. 15. haftaya kadar hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oldukça kötü bir performans sergileyen Kara Kartal’da Sergen Yalçın istifa etmiş, yerine de U19 teknik direktörü Önder Karaveli gelmişti. Ligde aldığı sonuçların ardından kupada tur atlayan ve Süper Kupa’yı da kazanan Karaveli ile sezon sonuna kadar sözleşme yapılmıştı. Karaveli, daha geldiği ilk maçta Kayserispor’u 4-2 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verirken, ligin ilk 15 haftasında 6 galibiyet alabilen Beşiktaş’ı toparladı ve son 7 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bir de kupa aldı

Bu maçlarda 14 puan toplayan tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay’ı 1-0’la eledi ve Süper Kupa’da da Antalyaspor’u penaltılarla yenerek kupayı kazandı. Böylece Önder Karaveli, Beşiktaş ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu kısa periyoda bir de kupa sığdırmayı başardı. Siyah-Beyazlılar ayrıca, Karagümrük galibiyetiyle uzun süre sonra ilk kez iki maç üst üste kazanırken, Gaziantep maçıyla beraber, 18 maç sonra iki maçı üst üste gol yemeden tamamladı.







