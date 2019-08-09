Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve son olarak da Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler yeni isimlere çevrildi.

Ortacizgi.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta transfer önceliğinin forvet olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlı yetililerin forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalması, Beşiktaş'ta önceliği forvete çevirdi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dışında forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir bulunuyor.