Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı yetililerin forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

09 Ağustos 2019, Cuma 14:16
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Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi!

Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve son olarak da Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler yeni isimlere çevrildi.

Ortacizgi.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta transfer önceliğinin forvet olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlı yetililerin forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalması, Beşiktaş'ta önceliği forvete çevirdi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dışında forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir bulunuyor.

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