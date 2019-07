Yeni sezon öncesinde takıma yeni isimler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda Almanya ekibi Hamburg’la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby’yi İstanbul’a getirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı’yla Nevzat Demir Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştiren Alman 10 numara, ardından Siyah-Beyazlı yönetimle görüşmek için beklemeye geçmişti. Şu anda sevgilisiyle birlikte İstanbul’da bulunan Holtby’nin, menaceri aracılığıyla temaslara başladığı ve bu transferin her an açıklanabileceği ifade edildi. Beşiktaşlı taraftarlar, Holtby’in kulüp tarafından resmi olarak duyurulmasını beklerken dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren Portekiz Ligi ekibi Guimaraes’in ABD’li kanat oyuncusu, CONCACAF Gold Cup’ta ülkesiyle Meksika’ya kaybettikleri finalin ardından soluğu İstanbul’da aldı. Kara Kartal’la anlaşma sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçirildi. Başarılı oyuncuyla da her konuda anlaşma sağlandığı öğrenilirken yönetimin transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Pazarlıklar devam ediyor

Bankalar Birliği’yle kredi görüşmeleri süren Siyah-Beyazlılar’a son olarak kurumdan, 250 milyon TL’lik ödenek ayrılmıştı. Bu miktarın 500 milyon TL’ye çıkarılmasını isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu konuda temaslarını sürdürüyor. Anlaşmanın imzalanması ve para akışının sağlanmasının ardından Siyah-Beyazlılar’ın transferleri peş peşe açıklanacağı öğrenildi.