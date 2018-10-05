Cenk Tosun’un ayrılığı sonrasında gol sorunu yaşayan Beşiktaş, sezon başında forvet hattında birçok oyuncunun olması nedeniyle bu bölgeyi güçlendirememişti.

Umut Nayir’i Bursaspor’a kiralayan ve sezonun başlamasının ardından Alvaro Negredo’yu da Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr’a gönderen Kara Kartal, golcü sıkıntısını devre arasında çözmeyi hedefliyor.

Şimdiden çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlı yönetim ise dünyaca ünlü bir yıldızı kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Chelsea’li Oliver Giroud için harekete geçen Fikret Orman ve kurmayları, İngiliz ekibinin nabzını yoklamaya başladı.

Sarri tercih etmiyor

Geçen sezonun devre arasında 17 milyon Pound (137.5 milyon TL) karşılığında Arsenal’den, Maviler’e transfer olan Fransız yıldız, teknik direktör Maurizio Sarri’nin kadro planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Chelsea yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında cüzzi bir rakama satmayı hedefliyor.

32 yaşındaki golcü için pazarlıklara şimdiden başlayan Beşiktaş da İngiliz devi ile uygun bir bonservis bedeli karşılığında el sıkışmayı planlıyor.