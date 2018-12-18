Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda ara transfer döneminde forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Kara Kartal’ın, Premier Lig ekibi Watford’ın İtalyan golcüsü Stefano Okaka için girişimde bulunduğu konuşuluyor.

Son 3 sezondur formasını giydiği Watford’da bu yıl üç mücadelede görev yapan 29 yaşındaki futbolcu için kulübüne kiralama önerisinde bulunacak olan Beşiktaş Yönetimi’nin, teklife, satın alma opsiyonu maddesini de koydurmayı planladığı belirtildi.

Troy Deeney’in gölgesinde kaldı

Kulübü Watford’ta Troy Deeney’in gerisinde kalan Okaka’nın, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli futbolcuyla Premier Lig’den de birkaç kulübün ilgilendiği, Watford’ın da istediği kadar verim alamaması sebebiyle ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Ada temsilcisi, Okaka’yı 2,5 yıl önce Belçika ekibi Anderlecht’ten 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Orhan Yıldırım