Siyah-Beyazlılar'da, Göztepe karşılaşması öncesinde Adem Ljajic'in omzunun çıkması teknik heyeti üzerken, Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'den ise iyi haber geldi. Oğuzhan Özyakup, dünkü idmanda en hırslı isimlerden bir tanesi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, bu doğrultuda Göztepe karşısında da sahne almayı çok istiyor. Maç eksiği bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu için de son kararı Sergen Yalçın'ın maç gününde vereceği belirtildi. Bu sezon 25 maça çıkan Oğuzhan, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Töre'de sıkıntı yok

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin, kendisini idmanlarda deneyeceği belirtilmişti. 29 yaşındaki yıldız, dün gerçekleştirilen idmanda yer aldı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, takımla birlikte çalıştığı ve durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenildi. Gökhan Töre, şans verilmesi halinde Göztepe karşısında Siyah-Beyazlı formaya kavuşacak.