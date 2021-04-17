Siyah-Beyazlılar’da son haftalarda peş peşe kötü haberler geldi. Önce Hasiç, milli takımda sakatlandı ve sezonu kapattı. Ardından Aboubakar uyluğunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle Kasımpaşa, Alanya, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını kaçırdı. Geçen hafta Cenk Tosun, dizindeki sakatlık yüzünden sezonu kapattı. Kara Kartal’ın kabusu dünkü maçta da devam etti. Alanya ve Erzurum maçlarından sonra dün de sahaya ilk 11’de çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 16. dakikada acı içinde yerde kaldı.

Kocadağ açıkladı

Sağ ayak tendonunu tutan Oğuzhan mücadeleye devam edemedi ve sedyeyle kenara getirildi. Asbaşkan Emre Kocadağ, 28 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oğuzhan yarın (bugün) MR’a girecek. Sanırım 2-3 maç kaybedecek” açıklamasını yaptı