Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmadanın 17. dakikasında Siyah Beyazlı ekip adına kötü haber Oğuzhan Özyakup'tan geldi.

Tecrübeli futbolcu sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Bir süre saha içinde yerde kalan tecrübeli orta saha, saha kenarında sedye bekledi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Oğuzhan Özyakup'un durumunun ciddi olduğu gözlendi.

Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna giren isim Bernard Mensah oldu. 28 yaşındaki futbolcunun son durumu ile ilgili yakın zamanda kulüpten bir açıklama yapılması bekleniyor.





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