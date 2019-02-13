Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Ljajic'e yenildi!

Güneş döneminde kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Oğuzhan, bu sezon kulübeye mahkum oldu. Formayı Ljajic’e kaptıran 26 yaşındaki futbolcu, son üç maçta kadroda olmasına karşın şans bulamadı.

13 Şubat 2019, Çarşamba 08:42
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Ljajic'e yenildi!

Oğuzhan Özyakup, kayıplarda! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın kaptanı olan 26 yaşındaki futbolcuya son üç maçta kadroya alsa da sahaya hiç sürmedi. Oğuzhan bu sezon toplam 7 lig maçında kadroya alınsa da oyuna girme şansı bulamadı. Süre alamadığı maçlar arasında Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli müsabakalar da yer alıyor. Güneş, daha önce yaptığı açıklamalarda Oğuzhan ile Ljajic’in yan yana oynamakta zorlandığını ve birisini tercih edeceğini söylemişti. Ve tecrübeli teknik adamın tercihi Sırp futbolcu oldu.

Ortalama 59 dakika sahada kaldı

Takımın birinci kaptanı olan Oğuzhan, bandı da kaybedebilir. Zira başkan Fikret Orman, ara transferler için düzenlenen imza töreninde “Burak Yılmaz’ın kaptan olmasını çok isterim” demişti. Bu sezon Avrupa maçları dahil toplam 24 maçta forma giyen Oğuzhan, 1 gol ve 6 asist yaptı. 1422 dakika süre alan oyuncu ortalama 59 dakika sahada kaldı. Forma giydiği 14 lig maçının 10’unda forma giyen Oğuzhan, bunların sadece 4’ünde 90 dakika sahada kaldı. Sezon başından bu yana büyük form düşüşü yaşayan Oğuzhan, Güneş dönemindeki iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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