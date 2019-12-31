Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup kararı verildi

Beşiktaş formasıyla son 2 sezondur ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kalan Oğuzhan Özyakup, 2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Beşiktaş’ta yeni yönetimin takımdaki hedeflerinden biri haline gelmişti.

Tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Oğuzhan’a bu paraları vererek onu mahvetmişler” açıklamasını yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncudan maaşını düşürmesini istemişti. Konuyla ilgili olarak Oğuzhan cephesinden resmi bir adım gelmezken, Abdullah Avcı da bu isimle ilgili olarak kararını verdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, kadroda alternatif isimler arasında gördüğü Oğuzhan Özyakup’un takımda tutulması yönünde fikir bildirdiği ancak yönetime de “Kararınız farklıysa saygı duyarım” mesajını ilettiği bildirildi.

Orhan Yıldırım