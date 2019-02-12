Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup idmana katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

12 Şubat 2019, Salı 19:30
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup idmana katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yoğun yağış altında gerçekleştirilen idman 1.5 saate yakın sürdü.

Takım toplantısının ardından koşu çalışması yapan futbolcular, ilk bölümde 5'e 2 top kapma ve ikili paslaşmalarla şut antrenmanı yaptı. İkinci bölümde yapılan dörtlü turnuva maçları ile idman sona erdi.

İstirahatli olan Adriano ve gözünden rahatsız olan Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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