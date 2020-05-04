Jurgen Klopp döneminde Borussia Dortmund altyapısına getirilen ve daha sonra Beşiktaş tarafından büyük umutlarla transfer edilen Oğuzhan Aydoğan’ın durumu mercek altına yatırılıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin geçen hafta tesislerde görüştüğü genç oyuncunun A takım kadrosuna bugüne kadar neden alınmadığı konusunda geriye dönük bir araştırma yaptıracağı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Oğuzhan ile geçmiş alacaklarını öteleme ve indirim gibi konularda el sıkışan Çebi’nin yönetici arkadaşlarına ise “Bu konunun bizzat takipçisi olacağım” dediği bildirildi. Schalke ve Borussia Dortmund’un geçmişte transferi için karşı karşıya geldiği Oğuzhan hakkında eski başkan Fikret Orman, “proje transfer” açıklaması yapmıştı. Beşiktaş’a Ağustos 2016’da gelen ve geride kalan yaklaşık 4 yılda A takım formasını sadece bir kez Kayserispor’la 2017’de oynanan kupa maçında giyen yetenekli futbolcunun zaman zaman profesyonel takım yemekhanesine bile sokulmadığı belirlendi.

Maddi konularda FIFA’ya da gitmeyen ve yaşadığı problemleri içine atan Oğuzhan, yıllık ücret yapılandırması konusunda Necip Uysal ve Burak Yılmaz’dan sonra yönetimle anlaşan üçüncü Türk oyuncu oldu. Bu durumla ilgili değerlendirme yapan yöneticilerin ise “Oğuzhan’ın ardından Muhayer ve Ajdin Hasic gibi isimleri alarak bu çocuğun da önünü kesmişler. Tıpkı Larin’in alınmasından sonra Vagner Love’un transfer edilmesi gibi. Bundan sonra gençlerin önünü kesmek değil açmak için çalışmalıyız” diye konuştukları aktarıldı.

Atiba’nın isyanı

Atiba Hutchinson’un sezon başında Oğuzhan Aydoğan için teknik heyet ve yönetimle görüştüğü öğrenildi. Abdullah Avcı döneminde kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan için adeta isyan eden Atiba’nın, “Bu kadar yetenekli bir genç nasıl olur da kamp kadrosuna alınmaz. Bari kampa katılsın oradan başka takımlara kiralık gider. Böylesine gençleri kazanmamız lazım. Ben onun futbolculuğuna ve yeteneklerine kefilim” dediği ifade edildi.

Çalımbay istedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Oğuzhan Aydoğan’ı sezon başında kampa götürmek istemişti. Çalımbay, Beşiktaşlı oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı düşünürken kırmızı-beyazlı kulüp son anda transferden vazgeçmişti. O dönem kadro oluşturmakta çok zorlanan Sivasspor’un, bedava kiralanacak bir oyuncudan neden vazgeçtiğine Beşiktaş Yönetimi de akıl sır erdirememişti.